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بوتين يصدر تحذيراً قاسياً رداً على قصف بيلغورود

آثار قصف على بيلغورود
1 يناير 2024 16:40

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برد قاسٍ على قصف منطقة بيلغورود الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وقال بوتين إن روسيا «ستكثف» ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا، رداً على قصف واسع النطاق غير مسبوق على مدينة بيلغورود الروسية في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف بوتين، خلال زيارته أحد المستشفيات العسكرية: «سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي جريمة تطال مدنيين من دون عقاب، هذا أمر مؤكد».
 وأوضح أن هذه الضربات ستشن على «منشآت عسكرية».
واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بضرب «وسط المدينة حيث يتنزه الناس قبل ليلة رأس السنة».
لكنه رأى أن «أوكرانيا ليست عدوة» في المطلق، متّهما الغرب باستخدام كييف «لتسوية مشكلاته» مع روسيا.
وأكد بوتين أن قوات بلاده استعادت «المبادرة الاستراتيجية» على الجبهة الأوكرانية وأنها تتقدم بصورة تدريجية.
كانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، السبت، أن الهجوم، «لن يمر من دون عقاب».
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 24 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 108 في بيلغورود، وهي مدينة تقع على مسافة 30 كيلومتراً فقط عن الحدود استُهدفت مراراً بقصف.

 

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المصدر: وكالات
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