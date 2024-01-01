مقتل أربعة أشخاص جراء زلزال اليابان

تأكد مقتل أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي هزّ اليابان، وفق ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء في وقت مبكر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، نقلا عن سلطات منطقة إيشيكاوا.

ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7,6 درجات، المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة "هونشو"، الاثنين، ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحقت أضرارا بمنازل وأدت إلى اندلاع حريق كبير.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات مد عاتية.

وفي البداية، صدر تحذير كبير من تسونامي لإيشيكاوا ولكن تم خفضه لاحقا ليصبح في النهاية إشعارا مما يعني أنه من الممكن حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد. والتحذير هو الأول منذ زلزال وتسونامي مارس 2011 في شمال شرق اليابان.

وكان هذا أقوى زلزال في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وسجّلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالاً بقوة أدناها أربع درجات في شبه جزيرة «نوتو» خلال ما يزيد قليلاً عن ساعة ونصف الساعة.

وأصدرت روسيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أيضا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في بعض المناطق.

وقال هاياشي يوشيماسا المتحدث باسم الحكومة اليابانية للصحفيين إن بعض المنازل دمرت واندلعت حرائق وأرسلت وحدات من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في تصريحات للصحفيين، إنه أصدر تعليمات لفرق البحث والإنقاذ ببذل كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح، على الرغم من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب تعطل الطرق.

وحذر توشيهيرو شيموياما المسؤول في هيئة الأرصاد اليابانية من وقوع المزيد من الهزات القوية خلال الأيام القادمة في المنطقة التي شهدت أنشطة زلزالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة إنها أمرت، حتى مساء اليوم الاثنين، بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في تسع مناطق على الساحل الغربي لجزيرة «هونشو» الرئيسية في اليابان.

وفي تصريحات للصحافة بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، حذر كيشيدا السكان أيضا من الاستعداد لمزيد من الكوارث.

وقال كيشيدا «أحث سكان المناطق، التي من المتوقع أن تتعرض لموجات تسونامي، على الإخلاء في أقرب وقت ممكن».

وتحدثت تقارير عن انهيار 30 مبنى على الأقل في واجيما، البلدة التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة، كما اجتاح حريق كبير عددا من المباني.

وهز الزلزال أيضا مباني في العاصمة طوكيو على بعد نحو 500 كيلومتر من واجيما على الساحل المقابل.

وقالت شركة «هوكوريكو» للطاقة الكهربائية إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 32 ألف منزل في إيشيكاوا حتى مساء اليوم مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما يقرب من التجمد أثناء الليل في بعض المناطق.

وأفادت شركة «توهوكو» للطاقة الكهربائية بأن 700 منزل ما زالت من دون كهرباء في مقاطعة نيجاتا المجاورة.

وأعلنت شركات اتصالات انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت في بعض المناطق.

وقالت سلطات النقل إن 40 خط قطار واثنتين من خدمات السكك الحديدية السريعة المؤدية إلى المنطقة المتضررة من الزلزال أوقفت عملياتها، وأغلقت ستة طرق سريعة واضطر أحد مطارات إيشيكاوا إلى الإغلاق بسبب صدع في المدرج.