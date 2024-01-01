الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انخفاض عدد المهاجرين إلى بريطانيا

أرشيفية
2 يناير 2024 01:05

لندن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بريطانيا تستعد لاتخاذ «إجراءات مباشرة» ضد الحوثي
انتشال جثث مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل ليبيا

أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 % عن العام السابق.
وجاء في أرقام صادرة عن وزارة الداخلية أن آخر ما تم رصده لوصول هؤلاء المهاجرين في 2023 كان في 16 ديسمبر حين عثر على 55 شخصاً في قارب واحد.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك «إيقاف القوارب» واحدة من أولوياته الخمس الأولى ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وكان القلق بشأن مستويات الهجرة عاملاً رئيساً في تصويت عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتظهر استطلاعات رأي أن هذه القضية ما زالت واحدة من أهم القضايا للناخبين قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وسجل عام 2022 رقما قياسي بلغ 45775 مهاجراً وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا.

بريطانيا
الهجرة
مكافحة الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©