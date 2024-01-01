الرئيس الصيني: الاحترام المتبادل طريق التوافق بين بكين وواشنطن

بكين (وكالات)

أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة، وذلك لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأميركية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وقال الرئيس الصيني إن التاريخ أثبت بالفعل أن الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون متبادل المنفعة، هي أفضل السبل للصين والولايات المتحدة للتوافق كدولتين كبيرتين. وأضاف أنه يتعين على بكين وواشنطن «تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وذكرت قناة «سي سي تي في» أن الزعيم الصيني أكد أنه «مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأميركية قدماً، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم». والتقى الرئيسان الصيني والأميركي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ووعدا بتحسين الاتصالات بين بلديهما.