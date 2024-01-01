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مصر: 361 طائرة إغاثية وصلت «العريش» منذ أكتوبر

فلسطينيون يسيرون أمام أنقاض منزل في رفح (رويترز)
2 يناير 2024 01:05

العريش (الاتحاد)

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أعلن مسؤول إغاثي مصري، أمس، أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت مطار العريش منذ أكتوبر الماضي، بلغ 361 طائرة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، عن رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد، خلال استقبال طائرة مساعدات في مطار العريش.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الإغاثي قوله، إن «الطائرة القادمة تحمل على متنها 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية».
وأشار زايد إلى أن «عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر وحتى أمس، بلغ 361 طائرة، حملت على متنها نحو11 ألف طن من المساعدات المتنوعة».
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، بأنه «غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية الـ 34 متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة».
وأضافت الوكالة: «تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

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