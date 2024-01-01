علاج 100 جريح من غزة على متن حاملة مروحيات فرنسية

العريش (الاتحاد)

يتلقّى نحو 100 جريح من قطاع غزة العلاج من إصابات جراء قصف إسرائيلي على متن حاملة المروحيات الفرنسية «ديكسمود» الراسية في مرفأ العريش المصري.

ووصلت الحاملة إلى المكان قبل شهر لمعالجة جرحى فلسطينيين أصيبوا في الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.

وحُوّلت حاملة المروحيات الضخمة إلى مستشفى، وهي مجهّزة بقسمين للجراحة وقسم لمعالجة الحروق الخطرة وأجهزة «سكانر» ومختبرات تحاليل. ويمكن للسفينة استيعاب نحو 40 جريحاً يهتم بهم 70 طبيباً وممرضون مدنيون وعسكريون.

ترسو السفينة الفرنسية منذ 27 نوفمبر في ميناء العريش، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وكانت أول سفينة غربية ترسل لمعالجة سكان غزة، على ما أكدت وزارة الجيوش الفرنسية. وقد انضمت إليها منذ ذلك الحين سفينة إيطالية. وقال وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو الذي زار السفينة بمناسبة رأس السنة: «نجري مباحثات مع عدد من الدول في أوروبا لا سيما مع شركائنا البريطانيين والألمان أو دول أخرى لنرى كيف يمكننا الاستمرار في هذه المهمة».

وسبق لغالبية الجرحى أن تلقوا العناية في قطاع غزة حيث لحقت أضرار جسيمة بالقطاع الاستشفائي جراء الحرب الحالية.

ويقول أحد أطباء الأطفال إن الأطفال يصلون إلى ديكسمود وهم «محبطون جداً»، لكن «مع مرّ الأيام نرى أن البسمة تعود إلى محياهم ويستعيدون حياة طبيعية ويبدؤون تناول الطعام».