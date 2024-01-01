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بايدن يعرض مساعدة على اليابان بعد الزلزال

سكان يهرعون خارج منازلهم في شارع متصدع بعد الزلزال في اليابان
1 يناير 2024 23:54

عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، تقديم مساعدة لليابان بعد الزلزال القوي الذي تعرضت له.
وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي أعقبته تحذيرات من أمواج مد تسونامي.
وأضاف الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة واليابان، باعتبارهما حليفين وثيقين، تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب».
وأسفر الزلزال عن مقتل أربعة أشخاص، وفق آخر حصيلة وإجلاء أكثر من 97 ألفا آخرين إلى أماكن مرتفعة خوفا عليهم من التسونامي.
وقالت شركة «هوكوريكو» للطاقة الكهربائية إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 32 ألف منزل في إيشيكاوا حتى مساء اليوم مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما يقرب من التجمد أثناء الليل في بعض المناطق.
وأفادت شركة «توهوكو» للطاقة الكهربائية بأن 700 منزل ما زالت من دون كهرباء في مقاطعة نيجاتا المجاورة.
وأعلنت شركات اتصالات انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت في بعض المناطق.
وقالت سلطات النقل إن 40 خط قطار واثنتين من خدمات السكك الحديدية السريعة المؤدية إلى المنطقة المتضررة من الزلزال أوقفت عملياتها، وأغلقت ستة طرق سريعة واضطر أحد مطارات إيشيكاوا إلى الإغلاق بسبب صدع في المدرج.

 

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المصدر: وكالات
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