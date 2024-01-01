زلزال يهز منطقة لوس أنجليس

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4,1 درجة ضرب منطقة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشعر الناس بهزة أرضية "خفيفة جدا" في وقت مبكر من صباح الاثنين في "كالفر سيتي" بمقاطعة لوس أنجليس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظ بعضهم.

وأشار شاهد إلى وقوع زلزال "صغير" في "لونديل" وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ وفقا لهيئة المسح الأميركية.

ووقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة "رانشو بالوس فيرديس" التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس أنجليس، وفقا للمصدر نفسه.

وفي ديسمبر 2022، قتل شخصان على الأقل شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة السواحل الأميركية تسبب في انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

تضرب هذه الولاية، الواقعة على الساحل الغربي الأميركي، زلازل بانتظام. ووفقا لعلماء الزلازل، فمن شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب بدمار كبير سيضرب كاليفورنيا في العقود المقبلة.

كما بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان تسببت بأضرار كبيرة ومقتل أربعة أشخاص على الأقل.