الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

آثار قصف في أوكرانيا
2 يناير 2024 08:24

سُمع دويّ انفجارات في كييف، اليوم الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون. 
وصدرت إنذارات من هجمات جوّية في مدن أخرى في البلاد. 
وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة. 
وكتب المسؤول على تلغرام إنّ "حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع. 
ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ عند الساعة 3,30 بالتوقيت المحلي (0,30 ت غ).
وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق. 

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني: «تسرب المعلومات» سبب فشل الهجوم المضاد
قتيل وعشرات الجرحى في قصف صاروخي استهدف أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:50
محمد بن راشد يحضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024
علوم الدار
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
اليوم 16:52
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
الأخبار العالمية
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
اليوم 16:45
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
اليوم 16:26
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
الرياضة
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©