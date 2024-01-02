دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

سُمع دويّ انفجارات في كييف، اليوم الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون.

وصدرت إنذارات من هجمات جوّية في مدن أخرى في البلاد.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

وكتب المسؤول على تلغرام إنّ "حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ عند الساعة 3,30 بالتوقيت المحلي (0,30 ت غ).

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.



