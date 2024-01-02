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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 24 قتيلاً

سيارة تمر بمنزل خشبي منهار في مدينة شيكا بمحافظة إيشيكاوا
2 يناير 2024 08:54

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في زلزال بلغت قوته 6ر7 درجة ضرب اليابان يوم الاثنين. ومن بين القتلى سبع ضحايا في مستشفى واجيما ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نقلا عن مسؤولي المدينة. وفي مدينة واجيما، في مقاطعة إيشيكاوا التي تضررت بشدة، اشتعلت النيران في أكثر من 100 مبنى في أحد الأحياء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وقالت الحكومة إنه يجري إيواء نحو ألف شخص في قاعدة للقوات الجوية في واجيما وتزويدهم بالبطانيات والمياه والغذاء. وتعرضت اليابان لسلسلة من الزلازل القوية يوم الاثنين، بلغت شدة أكثرها قوة 6ر7 درجة، مما تسبب في إصابات وأضرار، ودفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات من تسونامي.

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ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات تسونامي اليوم الثلاثاء. وتسبب الزلزال في حدوث تسونامي (موجات مد) بلغ ارتفاعها حوالي 2ر1 متر في واجيما بينما تم تسجيل موجات أقل من متر واحد في مواقع أخرى، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وحذرت الوكالة من مزيد من الزلازل القوية خلال الأسبوع، خاصة في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

ووقع الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض في الساعة 0410 مساء بالتوقيت المحلي (0710 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وكان مركزه في منطقة شبه جزيرة نوتو على بحر اليابان. وشعر به سكان هوكايدو في شمال اليابان إلى جزيرة كيوشو الرئيسية في الجنوب الغربي. واليابان هي واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
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