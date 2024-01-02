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قتيل وعشرات الجرحى في قصف صاروخي استهدف أوكرانيا

رجال الإطفاء يعملون في موقع في كييف
2 يناير 2024 12:49

قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بجروح الثلاثاء في قصف صاروخي طال مناطق عدة في أوكرانيا من بينها العاصمة كييف.
وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات عدة صباح الثلاثاء في كييف، ترافقت مع إطلاق صفارات الانذار للتحذير من هجمات مقبلة.
وفي خاركيف بشمال شرق البلاد، قتل شخص وأصيب 20 على الأقل جراء "أربع ضربات على الأقل" أدت الى تضرر مبانٍ مؤلفة من طبقات عدة، إضافة الى بنى تحتية مدنية وسط المدينة، وفق رئيس الإدارة العسكرية أوليغ سينيغوبوف.
وكانت القوات الجوية الأوكرانية أعلنت في وقت مبكر صباحا، رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو العاصمة بعد تحذيرها من خطر وقوع ضربات. وأشارت الى أن التهديد يطال كذلك مناطق في جنوب البلاد وشرقها.
وكانت القوات الجوية الأوكرانية توجهت في وقت سابق الى سكان العاصمة بالقول على تلغرام "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".
وأشارت الى أن الجيش الروسي يقوم بإطلاق صواريخ باتجاه العاصمة.

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المصدر: وكالات
روسيا
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أوكرانيا
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