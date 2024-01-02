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الهند تسجل 263 إصابة بمتحور كورونا الجديد

الهند (أرشيفية)
2 يناير 2024 14:44

أظهرت بيانات الكونسورتيوم الهندي لجينوم فيروس كورونا (إنساكوج)، المُحدثة اليوم الثلاثاء، اكتشاف 263 إصابة بمتحور كورونا الفرعي الجديد "جيه . إن. 1" داخل الهند حتى الآن، مع تسجيل نحو نصف هذه الحالات في ولاية كيرالا.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، اليوم، إن نحو عشر ولايات وأقاليم اتحادية هندية اكتشفت وجود حالات مصابة بالمتحور "جيه .إن1."داخل حدودها حتى الآن .

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وقالت الوكالة، نقلا عن الكونسورتيوم، إنه تم اكتشاف 133 حالة في ولاية كيرالا وحدها تليها جوا  (51 حالة) ، ثم جوجارات (34) ، ودلهي (16) ، فيما اكتشفت باقي الحالات في كل من كارناتاكا وماهاراشترا وراجستان وتاميل نادو وتيلانجانا وأوديشا .  

يشار إلى أن "إنساكوج" هو اتحاد وطني متعدد الوكالات يضم مختبرات تسلسل الجينوم الإقليمية، وقد  أنشأته الحكومة الهندية في ديسمبر 2020 لرصد الاختلافات الجينومية في فيروس كوفيد19- المسبب لفيروس سارس كوفيد 2 . وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت متحور "جيه.إن1." الشهر الماضي على إنه شكل منفصل عن سلالته الأم "بي.إيه86.2" ويتطلب الاهتمام بتطوراته.

المصدر: وكالات
الهند
كورونا
كوفيد 19
متحور جديد
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