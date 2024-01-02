إجلاء الآلاف من شرق إندونيسيا بعد ثوران بركاني

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن السلطات في جزيرة فلوريس قامت بإجلاء نحو 1200 شخص من قرى بالقرب من بركان جبل ليوتوبي، عقب أن نفث رمادا ودخانا لارتفاع يصل إلى 1500 متر في الهواء.

وقد ثار البركان، الواقع في منطقة إيست فلوريس في إقليم إيست نوسا تينجارا بشرق البلاد، أمس الاثنين، مما دفع السلطات لرفع مستوى التحذير لثاني أعلى مستوى. وهذا يعد ثاني ثوران للبركان خلال أقل من أسبوعين، عقب ثورانه لأول مرة منذ 20 عاما في 23 ديسمبر الماضي.

وقال فريدي موات اينج، وهو مسؤول محلي لوكالة انتارا الاندونيسية للانباء إنه تم نقل النساء والبالغين الأكبر سنا والأطفال والرضع إلى أماكن إيواء مثل المدارس والمكاتب والقواعد العسكرية. ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. وقد قامت حكومة منطقة إيست فلوريس بتوزيع المساعدات على الذين تم إجلاؤهم. وقالت شركة الطيران المحلية وينجز إير إنها ألغت خمس رحلات جوية ليومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء من إلى مطار فرانس سيدا في ماوميري، أكبر بلدات فلوريس.