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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان
2 يناير 2024 17:54

لقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.
وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.
وتم إرسال طاقم إنقاذ قوامه 3000 فرد من الجيش وقوات الإطفاء والشرطة إلى موقع الزلزال في شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء وهو يرتدي الزي الأزرق الذي عادة ما يرتديه المسؤولون أثناء عمليات الإغاثة من الكوارث إن "عمليات البحث وإنقاذ المتضررين من الزلزال معركة مع الزمن".
وقال كيشيدا إن رجال الإنقاذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة نوتو حيث كشفت عمليات المسح بطائرات هليكوبتر عن حرائق كثيرة وأضرار واسعة النطاق في المباني والبنية التحتية. وقال المتحدث باسم حكومته إن هناك نحو 120 حالة لأشخاص ينتظرون الإنقاذ.
وجرى تعليق العديد من خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية إلى المنطقة. وتقطعت السبل بأكثر من 500 شخص داخل في مطار نوتو الذي أُغلق بسبب تشققات في مدرجه وطريق الوصول إليه والأضرار التي لحقت بمبنى المطار.
وفي سوزو، وهي بلدة ساحلية تضم ما يزيد قليلا عن 5000 أسرة وتقع بالقرب من مركز الزلزال، قال رئيس البلدية ماسوهيرو إيزوميا إن ربما يكون هناك ما يصل إلى 1000 منزل مدمر. وأضاف "الوضع كارثي".
وأكدت السلطات مقتل 48 شخصا، جميعهم في مقاطعة إيشيكاوا، مما يجعله الزلزال الأكثر دموية في اليابان منذ عام 2016 على الأقل، عندما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مدينة كوماموتو في الجزيرة الجنوبية لليابان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

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