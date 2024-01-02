واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين

قالت مصادر مطلعة إن شركة أيه.إٍس.إم.إل هولدنج الهولندية ألغت صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة الهولندية حصلت في وقت سابق على ترخيص لبيع ثلاثة من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير الحالي.

وأضافت أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع شركة أيه.إس.إم.إل وطالبوها بالوقف الفوري لتسليم هذه المعدات للصين. وقالت المصادر إن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان ناقش هذا الموضوع مع الحكومة الهولندية في العام الماضي، ولكن الحكومة الهولندية طالبت الأميركيين بالتواصل مباشرة مع الشركة الهولندية وإقناعها بالتراجع عن الصفقة.

وأضافت المصادر أن الشركة ألغت بالفعل تسليم عدد من المعدات للجانب الصيني بعد الطلب الأميركي، رغم أنه لم يتضح حتى الآن عدد الأجهزة التي كانت تتضمنها الصفقة.