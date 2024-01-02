الرئيس الأوكراني: «تسرب المعلومات» سبب فشل الهجوم المضاد

لندن (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن «تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية». وقال زيلينسكي، في مقابلة مع مجلة «إيكونوميست» البريطانية، «إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي 4 يونيو الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية «هجوماً مضاداً» في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوريجيا، وشارك في المعركة ألوية مسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية.