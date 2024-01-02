اعتقال 24 عنصراً إرهابياً في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال 24 شخصاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة، في بيان أمس، أن معظم المعتقلين ينتمون إلى «حركة طالبان باكستان» المحظورة، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

وأضاف أنه تم التوصل إليهم بناء على معلومات استخباراتية، واعتقالهم خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها على مدى الأسبوعين الماضيين في مدن إقليم البنجاب، كما وذكر البيان أنه تم أيضاً اعتقال قيادي بارز في منظمة محظورة تنشط جنوب غرب باكستان.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أنور الحق كاكار، اعتزام باكستان مواصلة الحرب ضد الإرهاب إلى أن يتم القضاء عليه نهائياً.

وخلال الأشهر الماضية، صرح كاكار مراراً وتكراراً بأن الحكومة الباكستانية عازمة على اقتلاع الإرهاب والتشدد من المجتمع الباكستاني.

وشن الإرهابيون هجمات على مستويات عدة ضد قوات الأمن الباكستانية في المناطق الحدودية الباكستانية، خاصة في المناطق الشمالية الغربية من البلاد.