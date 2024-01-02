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قتلى وجرحى بانفجار في بيروت

قتلى وجرحى بانفجار في بيروت
3 يناير 2024 01:01

بيروت (وكالات)

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قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 11 شخصاً آخرين بانفجار في جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت. 
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الانفجار وقع في منطقة «المشرفية» بالضاحية الجنوبية لبيروت.
واشتعلت النيران بإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة، فيما اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، وأظهرت مقاطع فيديو دماراً في المنطقة واشتعال عدد من السيارات وتضرر بناية سكنية.
وقال مصدر أمني لبناني، إن قيادياً بالفصائل الفلسطينية قتل مع عدد من مرافقيه جراء الانفجار، موضحاً أن طبقتين في المبنى المستهدف تضرّرتا، إضافة إلى سيارة على الأقل.
وشاهد مصوّر لوكالة «فرانس برس» في الموقع المستهدف دماراً واسعاً لحق بالمبنى، إضافة إلى عدد من السيارات المتضررة، كما تضررت محال تجارية وشقق سكنية على بعد 100 متر من مكان الانفجار.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف لنقل الضحايا.

بيروت
لبنان
الضاحية الجنوبية
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