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استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر مصر

نازحون يسيرون في شوارع مدينة رفح (أ ف ب)
3 يناير 2024 01:02

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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تواصل تدفق المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء المقدمة من دول العالم إلى قطاع غزة عبر مصر.
وسلمت المملكة المتحدة، أمس، أول شحنة بحرية من المساعدات إلى غزة عبر بورسعيد في مصر، والتي تحمل ما يقرب من 90 طناً من البطانيات الحرارية وحزم الإيواء والإمدادات الطبية من قبرص.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في تصريحٍ له، التزام بلاده بدعم تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن «المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لتقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، وذلك عبر الممر البحري المقترح بين قبرص والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وفي السياق، أعلن مسؤول إغاثي سعودي، أمس، أن أكثر من 200 شاحنة إغاثية وصلت إلى قطاع غزة.
وأضاف مدير الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي، أن ذلك «يأتي استمراراً لما تقدمه المملكة من دعم للقطاع».
وتابع: «نواصل التنسيق بهذا الشأن مع جميع الجهات، والتعاون مع مصر والمنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني».
ووصلت أمس الأول، الطائرة الإغاثية السعودية الـ34 إلى مطار العريش، تمهيداً لدخولها إلى غزة عبر معبر رفح والتي تحمل 24 طناً من المساعدات الطبية والإيوائية.

المساعدات الإغاثية
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فلسطين
قطاع غزة
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