«الأونروا»: مراكز الإيواء في غزة تؤوي 4 أضعاف طاقتها

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن مراكزها في قطاع غزة تؤوي 4 أضعاف طاقتها من النازحين، مشيرةً إلى أن نحو 1.4 مليون نازح يلتجئون في 155 منشأة تابعة لها، جاء ذلك فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعرض 343 مدرسة حكومية وأممية للقصف والتدمير والتخريب في القطاع.

وقالت «الأونروا»، أمس، إن عدد النازحين الذين التجؤوا إلى مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة هرباً من الغارات الإسرائيلية في مناطق سكنهم، يعد أكثر من 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وأضافت في بيان أن «متوسط عدد النازحين في ملاجئ (الأونروا) التي تقع في مناطق الوسط والجنوب أكثر من 12 ألف نازح، وهو أكثر من 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية».

وأوضحت أن «إجمالي أعداد النازحين الذين يلتجئون في 155 منشأة تابعة لها، بلغ نحو 1.4 مليون نازح».

وبيّنت أن «حوالي 400 ألف شخص آخرين يعيشون بالقرب من هذه الملاجئ»، لافتة إلى أنهم يحصلون على الخدمات التي تقدمها «الأونروا».

وأشارت الوكالة الأممية إلى تعرض نحو 60 منشأة تتبع لها لإصابات مباشرة منذ 7 أكتوبر الماضي، و68 منشأة أخرى لأضرار جانبية.

ولفتت إلى أن «التقديرات الأولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 314 نازحاً، كانوا يلتجئون في مراكزنا، فضلاً عن إصابة ألف و129 آخرين».

ومنذ بداية الحرب، فر مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف في مناطق سكنهم، في أرقام قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بنحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.3 مليون فلسطيني يسكنون القطاع.

وفي السياق، قتل 4156 طالباً فلسطينياً وأُصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق مصدر رسمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، إن 4156 طالباً قتلوا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن «من بين الضحايا 4119 قتيلاً و7536 جريحاً في قطاع غزة، فيما قتل 37 طالباً وأُصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 بالضفة الغربية».

وأوضحت الوزارة أن «221 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب 5 بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة».

وبيّن البيان أن «278 مدرسة حكومية و65 تابعة لـ«الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب».

وقالت الوزارة، إن «الاستهداف للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها مراكز للإيواء في قطاع غزة».