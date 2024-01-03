شمال أوروبا يسجل أدنى درجات حرارة منذ 12 عاماً

انخفضت درجات الحرارة في شمال أوروبا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر لأول مرة منذ 2021، حسبما ذكر المعهد السويدي للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء. وقال المعهد إن درجات الحرارة انخفضت، في بعض مناطق شمالي السويد، مثل مدينة "أوميو" شمال شرقي البلاد، إلى أدنى مستوى منذ 12 عاما.

وأفادت قناة "إس في تي" بأنه تم تعليق خدمات جميع قطارات الركاب التي تسير شمال "أوميو" حتى يوم غد الخميس بسبب المخاطر الشديدة بشأن السلامة في ظل البرد القارس.

ووفقا للمعهد السويدي للأرصاد الجوية، تجلب منطقة ضغط مرتفع حاليا هواء شديد البرودة إلى شمال شرقي السويد وشمال فنلندا. وتم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 6ر41 درجة مئوية تحت الصفر في نيكالوكتا قرب كيرونا شمالي السويد.