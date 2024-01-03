الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شمال أوروبا يسجل أدنى درجات حرارة منذ 12 عاماً

رجل يركض أمام تمثال يشبه القلب أثناء تساقط الثلوج في ستوكهولم، السويد
3 يناير 2024 11:02

انخفضت درجات الحرارة في شمال أوروبا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر لأول مرة منذ 2021، حسبما ذكر المعهد السويدي للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء. وقال المعهد إن درجات الحرارة انخفضت، في بعض مناطق شمالي السويد، مثل مدينة "أوميو" شمال شرقي البلاد، إلى أدنى مستوى منذ 12 عاما.

وأفادت قناة "إس في تي" بأنه تم تعليق خدمات جميع قطارات الركاب التي تسير شمال "أوميو" حتى يوم غد الخميس بسبب المخاطر الشديدة بشأن السلامة في ظل البرد القارس.

أخبار ذات صلة
تراجع السوق العالمية للسلع الشخصية الفاخرة
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية

ووفقا للمعهد السويدي للأرصاد الجوية، تجلب منطقة ضغط مرتفع حاليا هواء شديد البرودة إلى شمال شرقي السويد وشمال فنلندا. وتم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 6ر41 درجة مئوية تحت الصفر في نيكالوكتا قرب كيرونا شمالي السويد.

المصدر: وكالات
البرد القارس
انخفاض درجات الحرارة
أوروبا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
اليوم 08:22
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©