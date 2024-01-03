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رئيس الوزراء الياباني يوجه بتكثيف الجهود لإنقاذ المتضررين من الزلزال

جانب من عمليات الإنقاذ في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
3 يناير 2024 13:42

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته للوزراء اليوم الأربعاء ببذل قصارى جهدهم لإنقاذ المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

 وقال كيشيدا، خلال اجتماع لمقر الحكومة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذا سباق مع الزمن، يتعين بذل أقصى جهد في إنقاذ الأرواح وعمليات الإنقاذ، مع إعطاء الأولوية لحياة الإنسان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف كيشيدا "لقد تلقينا الكثير من المعلومات عن الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، وهناك أشخاص ينتظرون المساعدة".

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وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه سيتم زيادة عدد قوات الدفاع الذاتي التي سيتم نشرها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ من 1000 شخص تم إقرارهم في البداية إلى نحو 2000 شخص، كما سيتم مضاعفة عدد كلاب الإنقاذ.

 وضرب زلزال بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر شبه الجزيرة والمناطق المحيطة بها بعد ظهر أول أمس الاثنين، بقوة زلزالية قصوى بلغت 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان.  

المصدر: د ب أ
اليابان
فوميو كيشيدا
الزلزال
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