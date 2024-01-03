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أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية

أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
3 يناير 2024 16:45

بدأ جيشا الولايات المتحدة والفلبين اليوم الأربعاء، ثاني مناورات بحرية لهما في بحر الصين الجنوبي، في ظل استمرار التوترات مع الصين في المياه المتنازع عليها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القوات المسلحة الفلبينية قالت في بيان " المناورات الثنائية التي سوف تستمر يومين سوف تتضمن تدريبات وفحص للاتصالات وتدريبات عبر سطح السفن ودوريات مشتركة.

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وتأتي هذه المناورات الثانية التي يتم إجراؤها خلال أقل من شهرين، عقب أن بدأت الدولتان دوريات مشتركة في أواخر نوفمبر الماضي في بحر الصين الجنوبي. وقال قائد الجيش الجنرال روميو براونر " هذا النشاط البحري التعاوني الثاني يمثل قفزة كبيرة في تحالفنا و توافقنا مع الولايات المتحدة". وأضاف" كما أن المناورات تظهر تقدمنا فيما يتعلق بالقدارت الدفاعية والتطوير بصفتنا قوات مسلحة رفيعة المستوى، أثناء قيامنا بحماية الشعب والدولة". 

المصدر: د ب أ
أميركا
الفلبين
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