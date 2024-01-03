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اليابان: مخاوف من صعوبة توصيل المساعدات لمنطقة الزلزال

اليابان: مخاوف من صعوبة توصيل المساعدات لمنطقة الزلزال
3 يناير 2024 18:22

بعد يوم واحد من وقوع حادث تصادم مميت بين طائرة ركاب يابانية وطائرة أخرى تابعة لقوات خفر السواحل، في مطار "هانيدا" بطوكيو، واجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مخاوف اليوم الأربعاء، تفيد بأن الحادث يمكن أن يعيق النقل السريع للمساعدات للمنطقة التي شهدت زلزالا بغرب البلاد.

وجاء في بيان من الخطوط الجوية اليابانية أن الشركة "سوف تتعاون بالكامل في التحقيق الخاص بهذه الواقعة المأساوية". وتمكن جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 والذين كانوا على متن طائرة الركاب، وهي إيرباص من طراز "إيه 350"، من الفرار من الطائرة المشتعلة بدون أن تلحق بهم إصابات مهددة لحياتهم، إلا أن هناك خمسة أفراد كانوا على متن طائرة خفر السواحل، لقوا حتفهم.

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ولم يتمكن أحد من الفرار من الطائرة إلا الطيار، الذي أصيب بجروح خطيرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وقالت شركة أيرباص إنها سوف تقدم الدعم الفني للسلطات المعنية التي تحقق في الحادث.. وألغت الخطوط الجوية اليابانية أكثر من 40 رحلة من وإلى مطار هانيدا اليوم الأربعاء. كما ألغت شركة أول نيبون إيروايز عشرات الرحلات الجوية من وإلى المطار.

المصدر: د ب أ
اليابان
زلزال
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