«الناتو» يدعم دول أوروبية لشراء 1000 صاروخ باتريوت

قال حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الوكالة المختصة بالمشتريات في الحلف ستدعم مجموعة من الدول الأعضاء تتضمن ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، بعقد لشراء ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي.

وقال الحلف العسكري في بيان إن الوكالة منحت عقد الإنتاج والتسليم إلى كوملوج، وهو مشروع مشترك بين شركتي رايثيون وإم.بي.دي.أيه. وأضاف أن الإنتاج الأوروبي للصواريخ سيتوسع.

وقال الحلف في بيان إن "المشتريات الموحدة لعدد من الدول، تحت غطاء مبادرة درع السماء الأوروبية، توفر مزايا اقتصاد الحجم الكبير وتدعم توسيع الطاقة الإنتاجية لصواريخ جي.إي.إم-تي الجديدة لتلبية الطلب المتزايد".