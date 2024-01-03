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«الناتو» يدعم دول أوروبية لشراء 1000 صاروخ باتريوت

«الناتو» يدعم دوله الأوروبية لشراء 1000 صاروخ باتريوت
3 يناير 2024 18:24

 قال حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الوكالة المختصة بالمشتريات في الحلف ستدعم مجموعة من الدول الأعضاء تتضمن ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، بعقد لشراء ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي.
وقال الحلف العسكري في بيان إن الوكالة منحت عقد الإنتاج والتسليم إلى كوملوج، وهو مشروع مشترك بين شركتي رايثيون وإم.بي.دي.أيه. وأضاف أن الإنتاج الأوروبي للصواريخ سيتوسع.
وقال الحلف في بيان إن "المشتريات الموحدة لعدد من الدول، تحت غطاء مبادرة درع السماء الأوروبية، توفر مزايا اقتصاد الحجم الكبير وتدعم توسيع الطاقة الإنتاجية لصواريخ جي.إي.إم-تي الجديدة لتلبية الطلب المتزايد".

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