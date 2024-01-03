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السويد تواجه درجات حرارة أقل من 40 تحت الصفر

السويد تواجه درجات حرارة أقل من 40 تحت الصفر
3 يناير 2024 20:57

سجلت السويد الأربعاء أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما في شهر يناير على أراضيها حيث بلغت 43,6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال، وهي موجة برد تؤثر أيضا على فنلندا والنروج المجاورتين.
وقال ماتياس ليند من وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية لوكالة فرانس برس "لوضع الأمور في نصابها الصحيح، هذه أدنى درجة حرارة تشهدها السويد في يناير منذ عام 1999".
قيست درجة الحرارة تلك في محطة كفيكيوك أنرياركا في الجزء الشمالي من السويد.
وأضاف ليند أن "هذه أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في هذا الموقع الدقيق منذ بدء القياسات" في الموقع عام 1888.
وأظهر مقياس الحرارة في عدة محطات أخرى في شمال السويد، كما هي الحال في لابلاند، درجات حرارة أقل من -40 درجة مئوية الأربعاء.

وتشهد حركة السكك الحديد أيضًا اضطرابات في فنلندا المجاورة حيث تم تسجيل رقم قياسي موسمي قدره -38,7 درجة مئوية مساء الثلاثاء في منطقة شعب السامي.
وفي أماكن أخرى من البلاد، شهدت مدينة تامبيري في الجنوب الغربي تجمد أنابيب المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه عن حوالى 300 شخص الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وفي هلسنكي، حيث تبلغ درجات الحرارة حوالى -15 درجة مئوية، لم يسبب البرد القارس الذي تنبأت به خدمات الأرصاد الجوية في الأيام المقبلة اضطرابات.

من المتوقع أيضًا حدوث موجة برد شديدة في نهاية الأسبوع في النروج حيث يمكن أن تنخفض في العاصمة أوسلو درجات الحرارة إلى -27 درجة مئوية في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لمعهد الأرصاد الجوية النروجي.
كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة شديدة في حدوث فوضى في جنوب البلاد حيث أغلقت المدارس وألغيت رحلات الطيران.

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