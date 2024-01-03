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الاحتجاجات توقف الإنتاج بأكبر حقل نفط في ليبيا

أرشيفية
4 يناير 2024 01:01

حسن الورفلي (بنغازي) 

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توقف الإنتاج في أكبر حقل لإنتاج النفط في ليبيا أمس، بسبب دخول محتجين إلى موقع الحقل. وبحسب خطاب موقع من عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية، فإن المؤسسة حذرت في وقت سابق من أي وقف كامل للإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة إذا لم تتمكن البلاد من تلبية مطالب المحتجين.  ودخلت مجموعة من الأشخاص على متن 20 مركبة إلى الحقل للمطالبة بوظائف وخدمات وإقامة مصفاة جديدة للنفط في المنطقة. 
يذكر أن حقل الشرارة ينتج حوالي 270 ألف برميل يومياً تقريباً قبل الاحتجاجات التي جرت أمس. وأغلق المحتجون الحقل النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم. 

مؤسسة النفط الليبية
حقول النفط الليبية
النفط الليبي
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