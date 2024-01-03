الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهر

تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية في تونس أن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت 67 عنصراً تكفيرياً في حملات أمنية منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى يوم أمس الأول. وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة جرى البحث عنها بقرار محكمة وصدر بشأنها أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية. وتأتي الحملات في وقت قتلت فيه وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، ثلاثة عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. وفي نهاية أكتوبر الماضي شهد سجن «المرناقية» شديد التحصين غرب العاصمة فرار خمسة عناصر إرهابية في حادث نادر، قبل أن يتم اعتقالهم بعد أسبوع.