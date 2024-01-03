الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهر

أرشيفية
4 يناير 2024 01:01

تونس (وكالات)

أخبار ذات صلة
تونس.. إحباط 13 عملية هجرة غير شرعية
العراق.. إحباط هجوم بطائرة «مسيرة» قرب مطار أربيل

أعلنت السلطات الأمنية في تونس أن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت 67 عنصراً تكفيرياً في حملات أمنية منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى يوم أمس الأول. وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة جرى البحث عنها بقرار محكمة وصدر بشأنها أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.  وتأتي الحملات في وقت قتلت فيه وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، ثلاثة عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. وفي نهاية أكتوبر الماضي شهد سجن «المرناقية» شديد التحصين غرب العاصمة فرار خمسة عناصر إرهابية في حادث نادر، قبل أن يتم اعتقالهم بعد أسبوع.

قوات الأمن التونسية
تونس
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
اليوم 08:22
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©