الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«مزارع الرياح».. عصا أفريقيا السحرية لتوليد الكهرباء

«مزارع الرياح».. عصا أفريقيا السحرية لتوليد الكهرباء
4 يناير 2024 01:01

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة
الإرهاب في أفريقيا.. ضحايا بالآلاف ونزوح الملايين
رحّالة يطوف بالقارة الأفريقية على دراجة هوائية

وسط تحذيرات متصاعدة من أن افتقار الكثير من دول أفريقيا للكهرباء يعرقل خططها التنموية الطموحة، كشفت تقديرات دولية النقاب، عن أن لدى هذه القارة إمكانات هائلة، فيما يتعلق بالانتفاع بطاقة الرياح، لسد الفجوة المتنامية، التي تعاني منها في إمدادات التيار الكهربائي، اللازمة للاستخدام الصناعي والمنزلي. وأوضحت التقديرات، التي وردت في تقرير أصدرته مبادرة تابعة للمجلس العالمي لطاقة الرياح، أن استفادة القارة الإفريقية في الوقت الحاضر، من هذا المورد المتجدد من موارد الطاقة، لا تتجاوز 0.2 %، من إجمالي قدراتها المحتملة، على ذلك الصعيد.
فعدد مزارع الرياح القائمة حالياً في مختلف أنحاء أفريقيا، لا يتجاوز 83 مزرعة توفر ما يصل إلى 9 جيجا واط من الطاقة النظيفة، وذلك في وقت يشير فيه خبراء، إلى أن بوسع القارة السمراء، زيادة هذا الرقم بواقع أكثر من 900 %، إذا ما أُنْجِزَت 140 مشروعاً قيد الإنشاء لتوليد طاقة الرياح.
وأشار التقرير، إلى أن المناطق الخمس الرئيسة في القارة، تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال، خاصة منطقة شمال أفريقيا، التي كانت قد شهدت بداية مبكرة، لتوليد الطاقة من الرياح، في دول مثل مصر والمغرب، وهما البلدان اللذان شرعا في السير على ذلك الدرب، منذ عاميْ 1988 و2000 على الترتيب. ووفقاً لبيانات المجلس العالمي لطاقة الرياح، تحتل الدول الواقعة في الجنوب الأفريقي المرتبة الثانية على القائمة، تليها منطقة شرق أفريقيا، وذلك بفضل وجود العديد من مزارع الرياح، في إثيوبيا وكينيا.
وفي وقت تتسع فيه رقعة الاستفادة من هذا المورد من موارد الطاقة النظيفة، بشكل مطرد في القارة السمراء، منذ مطلع القرن الحالي، تتوزع المشروعات الجديدة في ذلك المجال، لتشمل دولاً من بينها، تشاد وأنجولا ومالي وغانا، والنيجر ومدغشقر وأوغندا، وزامبيا ومالاوي.
ولكن الخبراء أكدوا في تصريحات نشرتها منصة «إي إس آي أفريكا» الإلكترونية المعنية بشؤون الطاقة في القارة، أن أفريقيا لا تزال بحاجة لتوفير «البيئة التنظيمية المناسبة» كي يتسنى لها تسخير طاقة الرياح، على نحو يجعلها تضطلع بدور فاعل، على صعيد إمداد تلك البقعة من العالم، باحتياجاتها من الكهرباء.

توليد الكهرباء
طاقة الرياح
أفريقيا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
اليوم 08:22
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©