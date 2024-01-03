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فيضان يطيح بسد جنوب هولندا

فيضان يطيح بسد جنوب هولندا
3 يناير 2024 23:50

إنهار سد بالقرب من مدينة ماسترخيت جنوبي هولندا في أعقاب فيضان نهر الميز، والمعروف أيضا في هولندا باسم " الماس". وتم إخلاء المنازل العائمة في المنطقة المجاورة، وفقا لما قالته فرق الإطفاء اليوم الأربعاء.

ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين تضرروا. وتطفو المنازل العائمة فوق مياه ممر مائي يؤدي إلى نهر الميز في المحمية الطبيعية.وجرى إخطار سلطات الطوارئ في حوالي الساعة 3 مساء(1400 بتوقيت جرينتش).

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وارتفعت مستويات المياه في نهر الميز بشكل حاد في فرنسا وغابات الأردين البلجيكية، ومن المتوقع أن تصل لذروتها يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتسبب الفيضان في مشاكل في أنحاء هولندا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وجرى نشر مضخات الطوارئ لمنع المزيد من الفيضانات المدمرة.

المصدر: د ب أ
هولندا
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