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المغرب يعلن اعتراض 87 ألف مهاجر غير شرعي في 2023

أرشيفية
4 يناير 2024 01:01

الرباط (وام) 

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اعتراض حوالي 87 ألف مهاجر غير شرعي في العام 2023 ينحدر غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء. 
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان أمس، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكثيف مراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية مكن العام الماضي من تقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين لأكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي، والذين غالباً يكونون على متن قوارب تقليدية وفي وضعيات صعبة. والأسبوع الماضي، أعلنت البحرية المغربية، إنقاذ 67 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأفادت، في بيان، بأن فرقاطة اعترضت قارباً كان على متنه 67 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأة وأربعة قاصرين على بعد 118 كلم من الميناء العسكري الدخيلة. 
يذكر أن السلطات المغربية تعلن باستمرار عن إحباطها عمليات هجرة غير شرعية عبر سواحلها الممتدة على المحيط الأطلسي؛ إذ يقصد المهاجرون جزر الكناري القريبة من السواحل الجنوبية للبلاد.

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