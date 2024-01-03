تشاد تعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة

انجامينا (وكالات)

أعلنت تشاد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيكسي ماسرا، حيث تتكون من 41 وزيراً، بينهم 5 وزراء دولة و11 كاتب دولة. وكان الرئيس الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي قد عين الاثنين الماضي سيكسي ماسرا رئيساً للحكومة الانتقالية، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية نهاية العام 2024.

وفي شهر 17 ديسمبر المنصرم، اعتمدت تشاد دستوراً جديداً، وأعلنت المحكمة العليا في البلاد، نتائج الاستفتاء الذي صوت خلاله 85.9 لصالح الدستور الجديد.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين 62.86 %، في ظل وجود نحو 8 ملايين شخص لهم حق التصويت. ويعتبر هذا الاستفتاء خطوة مهمة في مرحلة التحول السياسي في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، والتي يحكمها الجيش حالياً.

والأسبوع الماضي قال نائب وزير الداخلية التشادي، حسين إبراهيم أصيل، إن التوترات في منطقة الساحل لا تؤثر على الأوضاع الأمنية في تشاد، مضيفاً «الوضع في تشاد شبه اعتيادي في الوقت الراهن، خاصة بعد أن اتخذت قوات الجيش والقوات الأمنية احتياطاتها، وأعادت ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل يلائم المستجدات».