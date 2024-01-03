مليون نازح في رفح منذ 7 أكتوبر

غزة (الاتحاد)

أعلن مسؤول محلي فلسطيني، أمس، أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وصل إلى نحو مليون نازح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي: «إجمالي عدد الموجودين في مدينة رفح حتى هذه اللحظة لا يقل عن مليون و300 ألف نسمة، حيث يبلغ عدد سكان المدينة نحو 300 ألف». وأوضح أن عدد النازحين الموجودين في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بلغ نحو 713 ألف نسمة، بما يشمل النزوح خارج مقرات هذه المراكز، لكنهم مسجلون لدى الوكالة الأممية. وبيّن أنه من إجمالي أعداد الموجودين في المدينة، هناك نحو 268 ألف نسمة في الساحات العامة والشوارع. ومنذ بداية الحرب، اتجه مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح، فيما يتواصل توافد سكان المناطق الوسطى وخان يونس إليها، وسط إنذارات الجيش الإسرائيلي لهم بالإخلاء الفوري. ورغم أن الجيش الإسرائيلي يصنف المناطق الواقعة جنوب قطاع غزة، ومن بينها رفح، ضمن «المناطق الآمنة»، إلا أنها تشهد غارات.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتعدى 8% من احتياجات سكان القطاع.

وأضاف اشتية في تصريحات خلال جلسة للحكومة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن «قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم، أطفال رضع من دون حليب، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة، ولا يصلهم الدور». وتابع القول: «الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، المجاعات في العالم ليست بسبب عدم توافر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام».