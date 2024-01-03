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الأمم المتحدة: جميع سكان غزة يعانون الجوع

أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
4 يناير 2024 01:01

غزة (الاتحاد)

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جددت منظمات أممية مخاوفها بشأن أوضاع المدنيين في قطاع غزة، وسط تقارير عن استمرار القصف على مناطق دير البلح وخان يونس ورفح في جنوبي القطاع.
وسلطت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن وكالة «الأونروا» وبرنامج الأغذية العالمي الضوء على خطر المجاعة والمرض في المناطق المكتظة بالسكان، حيث فر مئات الآلاف من الأشخاص من القصف المكثف في شمال ووسط القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة «إكس»: «الجميع في غزة جائعون، إن تخطي وجبات الطعام هو القاعدة، وكل يوم يمثل بحثاً يائساً عن القوت، غالباً ما يمضي الناس طوال النهار والليل دون تناول الطعام، الكبار يعانون من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام». ووفقاً لـ«الأونروا»، يبحث الآن أكثر من مليون شخص عن الأمان في مدينة رفح المكتظة بالفعل، حيث ينام مئات الآلاف في العراء دون ملابس أو مواد كافية للوقاية من البرد.
ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لخطر خاص، في حين أن نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، وفقاً للمنظمات الإنسانية الأممية.
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر وشيك لتفشي الأمراض المعدية. 
وسجلت المنظمة منذ منتصف أكتوبر 179 ألف حالة إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وأكثر من 136 ألف حالة إسهال بين الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 55 ألف حالة جرب وقمل، و4600 حالة يرقان. 
وفقاً لآخر تحديث طارئ صادر عن منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 7 آلاف شخص إضافي في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 600 شخص قتلوا فيما يقرب من 300 هجوم على الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى تدمير 26 مستشفى.
ومن بين 1.93 مليون نازح في غزة، توجد حوالي 52 ألف امرأة حامل، تلد 180 منهن كل يوم، وفقاً للمنظمة. 
كما أوضحت أن هناك 1100 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى، و71 ألف مريض بالسكري، و225 ألفاً بحاجة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» إلى أن السلطات الصحية في غزة تمكنت من استئناف بعض خدمات المستشفيات في شمال القطاع.

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