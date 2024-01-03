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الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي أن يفرض حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على رفح (رويترز)
4 يناير 2024 01:01

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، أن الحل المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب فرضه من الخارج لأن «الطرفين لن يتمكنا أبداً من التوصل إلى اتفاق».
وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: «ما تعلمناه على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج».
وأكد أن «السلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولي بشكل مكثف لتحقيقه وفرض حل» في إشارة إلى جهد تشارك فيه الولايات المتحدة والأوروبيون والدول العربية.
وحذر أيضاً من أنه «إذا لم تنته هذه المأساة قريباً، فقد ينتهي الأمر باشتعال الوضع في الشرق الأوسط بأكمله».

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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جوزيب بوريل
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