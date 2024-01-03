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بلينكن: ثمة حاجة لبحث أزمة غزة الإنسانية ومنع التصعيد

منقذ يحاول إطفاء حريق في موقع غارة على مخيم المغازي (رويترز)
4 يناير 2024 01:01

واشنطن (وكالات)

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أمس. وتعهد الوزيران العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع، وفقاً للبيان. وأكد البيان أن الوزيرين ناقشا التهديدات التي تواجه المصالح العالمية جراء الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وفي السياق، بحث بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الهجمات على السفن في البحر الأحمر والحرب في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن «الوزيرين ناقشا ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن «الوزيرين ناقشا ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وأهمية التحرك الجماعي المتعدد الأطراف لمواجهة التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر».

أنتوني بلينكن
غزة
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