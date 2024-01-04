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استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة

أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
4 يناير 2024 08:15

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان بعد الزلزال القوي الذي ضربها يوم رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي ارتفع عدد القتلى إلى 78 ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين حتى اليوم الخميس.

ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين قبل إغلاق نافذة الـ 72 ساعة الحاسمة في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة، يعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة، حيث اشتعلت النيران في سوق رئيسية واحترقت، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

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ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل واجيما من أجل إزالة آثار الكارثة. وتتزايد المخاوف أيضا من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال. وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم الأربعاء. ووفقا للحكومة المركزية، انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
ناجين
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