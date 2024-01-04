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اكتشاف 66 نوعاً جديداً من النباتات في الصين خلال 2023

من بين الأنواع المكتشفة حديثاً 12 نوعاً من النباتات الصولجانية والسراخس
4 يناير 2024 10:51

اكتشف المركز الوطني الصيني لموارد الأصول الوراثية النباتية البرية، 66 نوعاً جديداً من النباتات خلال 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،عن المركز قوله ، إنه من بين الأنواع المكتشفة حديثاً، 12 نوعاً من النباتات الصولجانية والسراخس، و54 نوعاً من النباتات البذرية، لافتاً إلى أن عدد الأنواع من أسرة الأوركيد وزهور بريمولا تُشكل ثلث الأنواع الجديدة.

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وذكر المركز أنه تم العثور على أكثر من نصف الأنواع المكتشفة حديثاً في مقاطعتي يوننان في جنوب غربي الصين وهوبي في وسط الصين.

وأضاف أنه جمع وحفظ بعض هذه الأنواع، فيما سيقوم بمزيد من البحوث بشأن تقنيات الحفاظ والتوسيع للأصول الوراثية لمثل هذه الأنواع النادرة، لتوسيع الحفاظ على أنواع الأصول الوراثية النباتية البرية في الصين ودعم حماية التنوع البيولوجي في الصين.

المصدر: وام
النباتات البرية
الصين
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