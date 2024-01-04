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تراجع عدد حرائق المنازل في روسيا

تراجع عدد حرائق المنازل في روسيا
4 يناير 2024 11:53

قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن عدد حرائق المنازل في روسيا تراجع بواقع 18 ألف حريق في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وأضاف المكتب "اندلع نحو 92 ألف حريق منزلي في عام 2023 .

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وهذا يمثل تراجعا بواقع 18 ألف حريق، مقارنة بعام 2022"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. وقال المكتب الصحفي، نقلا عن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، إن "أكثر من 40% من جميع الحرائق المنزلية حدثت بسبب مخالفة قواعد تركيب وتشغيل المعدات الكهربائية".

وأضاف كورينكوف أن عدد القتلى جراء الحرائق بلغ نحو 7500 شخص في عام 2023، وهو أقل بقليل مما كان عليه في عام 2022.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
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