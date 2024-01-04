الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان

استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان
4 يناير 2024 14:03

تواصل أجهزة الطوارئ في اليابان البحث عن ناجين عقب الزلزال القوي الذي وقع الإثنين الماضي، فيما لايزال هناك أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليوم الخميس.

 وهناك مخاوف من أن الكثير من الأشخاص مازالوا تحت الأنقاض في بلدة واجيما المتضررة بشدة في شبه جزيرة نوتو بغرب البلاد حيث احترق سوق كبير ودُمرت المنازل. وفرق البحث والإنقاذ في سباق مع الزمن، حيث أن أول 72 ساعة تعتبر مهمة للغاية للناجين بعد أي زلزال. وفي طوكيو، دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى بذل "جهود شاملة" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في اليابان
تضاؤل الأمل في إنقاذ مفقودين بعد أيام على زلزال اليابان

ومازالت حصيلة الوفيات مستمرة في الارتفاع. ووفقا لوسائل الإعلام اليابانية، لقي 78 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة ايشيكاوا وهي الأكثر تضرراً.

 

المصدر: د ب أ
زلزال
اليابان
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
اليوم 14:08
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©