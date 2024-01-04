الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شولتس يزور المناطق المتضررة من الفيضانات

شولتس يزور المناطق المتضررة من الفيضانات
4 يناير 2024 15:03

من المتوقع أن يزور المستشار الالماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، لمتابعة محنتهم بصورة مباشرة. وكان شولتس قد زار بالفعل المناطق التي غمرتها مياه الفيضان في ولاية ساكسونيا السفلى عشية رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يرافق المستشار في هذه المرة، وزيرة البيئة شتيفي ليمكه، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف. ويرغب السياسيون في التعرف سويا على وضع الفيضان بمنطقة أوبيروبلينجن في زانجرهاوزن.

أخبار ذات صلة
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
جرحى جراء حريق بمستشفى في ألمانيا

وقد تم تحديد موعد عند السد القريب من جسر هيلمه، الذي يواجه خطر الانهيار، مع مدير منطقة مانسفيلد-زودهارتس، أندريه شرودر. وسيتبع ذلك إجراء مناقشة مع القائد المسؤول عن السيطرة على الحادث، وخدمات الطوارئ، ورؤساء البلديات المتضررة. كما يعتزم كل من شولتس وليمكه وهاسيلوف السفر فيما بعد إلى محطة تعبئة أكياس الرمل في قرية بيرجا والتحدث مع المتطوعين. 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
اليوم 14:08
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©