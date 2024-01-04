شولتس يزور المناطق المتضررة من الفيضانات

من المتوقع أن يزور المستشار الالماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، لمتابعة محنتهم بصورة مباشرة. وكان شولتس قد زار بالفعل المناطق التي غمرتها مياه الفيضان في ولاية ساكسونيا السفلى عشية رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يرافق المستشار في هذه المرة، وزيرة البيئة شتيفي ليمكه، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف. ويرغب السياسيون في التعرف سويا على وضع الفيضان بمنطقة أوبيروبلينجن في زانجرهاوزن.

وقد تم تحديد موعد عند السد القريب من جسر هيلمه، الذي يواجه خطر الانهيار، مع مدير منطقة مانسفيلد-زودهارتس، أندريه شرودر. وسيتبع ذلك إجراء مناقشة مع القائد المسؤول عن السيطرة على الحادث، وخدمات الطوارئ، ورؤساء البلديات المتضررة. كما يعتزم كل من شولتس وليمكه وهاسيلوف السفر فيما بعد إلى محطة تعبئة أكياس الرمل في قرية بيرجا والتحدث مع المتطوعين.