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بريطانيا تحدد فترة زمنية لتنظيم انتخابات عامة

سوناك يبقي كلمة خلال زيارة إلى وسط إنجلترا
4 يناير 2024 17:41

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إنه يعتزم إجراء انتخابات وطنية في النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف سوناك للصحفيين، خلال زيارة إلى وسط إنجلترا «افتراضي العملي هو أننا سنجري انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام».
وأكد رئيس الوزراء، البالغ من العمر 43 عاما وتولى منصبه منذ أكثر من عام "أريد مواصلة العمل، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب. ولكنني أريد أيضا الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية".
وأضاف "لذلك، لدي الكثير من الأمور لأقوم بها وأنا مصمم على الاستمرار في خدمة مصالح الشعب البريطاني".
وفي الوقت الحالي، يتقدم حزب العمال، المتمركز في يسار الوسط، بنحو 18 نقطة في استطلاعات الرأي على حزب المحافظين، الموجود على رأس السلطة في "داونينغ ستريت" منذ 14 عامًا.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
انتخابات عامة
حزب المحافظين
حزب العمال
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