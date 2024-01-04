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انقطاع الكهرباء في وسط أوكرانيا جراء هجوم صاروخي

آثار قصف على أوكرانيا
4 يناير 2024 19:41

قال حاكم إقليم في وسط أوكرانيا إن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت،  اليوم الخميس، إثر هجوم صاروخي على مدينة كروبيفنيتسكي.وأسفر الهجوم أيضا عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين.وأضاف الحاكم أندريه رايكوفيتش، في مؤتمر صحفي، أن الهجوم نفذ على الأرجح بصاروخ "إكس-95".
وأوضح "أصيب عمال عاديون... توفي عامل للأسف. ميكانيكي سيارات بسيط".
وأكد، عبر تطبيق تلغرام، أن جميع الجرحى أصيبوا بشظايا.
وقال رايكوفيتش إن الأضرار، التي لحقت بخطوط الكهرباء، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه في عدة مناطق بالمدينة.

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المصدر: وكالات
هجوم صاروخي
أوكرانيا
قتلى
انقطاع الكهرباء
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