بيلغورود تمدّد عطلة المدارس بسبب القصف

أعلنت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم الخميس، أنها ستبقي بعض المدارس مغلقة حتى 19 يناير الجاري عقب قصف أوكراني غير مسبوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقتل 25 شخصاً في ضربة أوكرانية على بيلغورود، السبت، بحسب موسكو، في هجوم عدّ الأعنف على روسيا من حيث حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة «أبلغكم بالقرارات التي اتُّخذت: تمديد العطل المدرسية من 9 إلى 19 يناير» في مناطق عدة بما فيها مدينة بيلغورود.

وأضاف «في المعاهد التقنية والجامعات الموجودة في هذه البلديات، يوصى بتنظيم الحصص عن بعد»، مشيرا إلى أن العطل قد تمدّد.

تقع مدينة بيلغورود على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وتعرضت بشكل متكرر لما تقول موسكو إنه قصف عشوائي من القوات الأوكرانية.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكثيف الضربات على أوكرانيا ردا على هجوم السبت.