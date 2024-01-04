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عاصفة ثلجية تسبب فوضى في الدنمارك والسويد

الثلوج تغطي سيارات في النرويج
4 يناير 2024 21:23

ذكرت وكالتا الأنباء الدنماركية والسويدية أن آلاف الأشخاص علقوا في سياراتهم، صباح اليوم الخميس، جراء عاصفة ثلجية في الدنمارك والسويد. 
في الدنمارك، امتد ازدحام مروري على الطريق السريع «ايه 45» حول آرهوس وراندرز لمسافة 30 كيلومترا في بعض الأوقات، بحسب وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو». وتوقف الكثير من السيارات لأكثر من 20 ساعة. وحصل التكدس المروري نتيجة لتحطم شاحنة أمس الأربعاء. 
بحلول صباح اليوم الخميس، انخفض التكدس المروري لكيلومترات قليلة. ودعت الشرطة الدنماركية السائقين في المنطقة إلى مغادرة سياراتهم المركونة جراء الأحوال الجوية السيئة. وألغيت خدمات القطارات في أجزاء من البلاد منذ أمس الأربعاء، جراء العاصفة. 
وبدأت القطارات في العمل مجددا اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، رغم بعض التأخيرات.
 في جنوب السويد، علقت أكثر من ألف سيارة وشاحنة في الثلج على الطريق السريع «ايه 22» بين هوربي وكريستيانستاد، اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء «تي تي». 
ووفقا لإدارة النقل السويدية، فإن من المتوقع إعادة فتح الطريق السريع غدا الجمعة. وفي حين أن عمال الإنقاذ أخرجوا السيارات من البداية من الثلوج، فإنهم بدؤوا في إخراج الأشخاص من الشاحنات والسيارات في وقت متأخر من الصباح. 

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المصدر: د ب أ
السويد
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