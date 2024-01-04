«سقوط ضحايا» بإطلاق نار في مدرسة بولاية أميركية

أسفر إطلاق نار، وقع اليوم الخميس في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية، عن سقوط «عدد من الضحايا جرّاء عيارات نارية»، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.

وقال آدم إنفانتي قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأميركي، للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة «بيري» الثانوية «لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة».

وذكرت شبكة «أيه بي سي» التلفزيونية الأميركية أن شخصا واحدا على الأقل قتل من دون الإشارة إن كان مطلق النار أو غيره.

وقع إطلاق النار حوالى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ)، بحسب إنفانتي، واستجابت له السلطات المحلية وسلطات الولاية وتلك الفدرالية.

تقع بيري على بعد حوالى 55 كيلومترا من مدينة «دي موين»، عاصمة الولاية.

وأظهرت تسجيلات وصور من الموقع وأخرى، نشرتها وسائل الإعلام المحلية، وجودا كثيفا للشرطة.

ولفت إنفانتي إلى أن إطلاق النار وقع قبل بدء الدوام في المدرسة. وبالتالي، كان هناك «عدد قليل جدا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المبنى، وهو ما أعتقد أنه ساهم في نتيجة جيدة».

وإذ أكد أن السلطات حددت هوية مطلق النار، لم يفصح عن أي تفاصيل إضافية بما في ذلك إن تم توقيفه.

وقال إنفانتي إن «السكان في أمان. نحاول الآن كشف الوقائع».