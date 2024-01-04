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البيت الأبيض يتهم كوريا الشمالية بالإقدام على "تصعيد خطير"

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
4 يناير 2024 23:19

اتّهم البيت الأبيض، اليوم الخميس، كوريا الشمالية بإرسال صواريخ باليستية وقاذفات صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية.
وقال جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين "يعد ذلك تصعيدا كبيرا وخطيرا".
وبحسب كيربي، فقد أطلقت القوات الروسية صاروخا واحدا على الأقل من الصواريخ التي زودتها بها كوريا الشمالية في 30 ديسمبر الماضي، سقط في حقل مفتوح في منطقة زابوريجيا.
وأضاف أن روسيا أطلقت بعد ذلك "عدة" صواريخ باليستية باتّجاه أوكرانيا في إطار هجوم جوي واسع في الثاني من يناير الجاري.
ولفت إلى أن واشنطن سترفع مع حلفائها المسألة الآن إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذ إن الخطوة تشكّل انتهاكا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

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المصدر: وكالات
البيت الأبيض
كوريا الشمالية
صواريخ بالستية
روسيا
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