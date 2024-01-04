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فرنسا ترصد إنفلونزا الطيور في مزرعة حصلت على اللقاحات

بطة تتلقى لقاحا ضد فيروس إنفلونزا الطيور
4 يناير 2024 23:37

قالت وزارة الزراعة الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن باريس رصدت حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط في منطقة "فاندي" بغرب البلاد.
وقال مكتب حاكم المنطقة، إن الإصابات بإنفلونزا الطيور ظهرت وسط بط تلقى لقاحات ضد الفيروس المسبب للمرض ما يجعل هذا أول ظهور للإصابة منذ تدشين فرنسا حملة لقاحات العام الماضي للتصدي لانتشار الفيروس.
وقد تخلصت السلطات من آلاف البط الموجود في المزرعة.
وأضاف المكتب أن "مصالح الحكومة، وخاصة إدارة حماية السكان في المقاطعة، تمت تعبئتها لمساعدة مالك المرزعة الذي سيحصل على تعويض عن هذه الخسارة".
وتخلصت فرنسا، خلال السنوات الماضية، من ملايين الدواجن خاصة البط بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في بعض المزارع. 

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المصدر: وكالات
فرنسا
إنفلونزا الطيور
مزرعة
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