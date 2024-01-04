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15 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
5 يناير 2024 01:01

كانو (وكالات) 

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مقتل 11 قروياً بمجزرة نفذها إرهابيون في النيجر

قُتل 15 قروياً على الأقلّ في هجوم شنّه إرهابيون على قريتين في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا يوم رأس السنة، بحسب ما أفاد سكان محليون أمس.
وقال السكّان إنّ المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وشاحنات مجهّزة بمدافع رشّاشة إلى قريتي غاتماروا وتسيها الواقعتين قرب مدينة شيبوك وراحوا يطلقون النار على سكّانهما.
وصرّح ماناسيه آلين، رئيس جمعية تنمية منطقة شيبوك أنّ «حصيلة القتلى في القريتين بلغت 15 شخصاً».
وأكّد ناحوم داسو، المتحدّث باسم شرطة ولاية بورنو، وقوع الهجوم، لكنّه لم يقدّم أيّ تفاصيل بشأنه أو يذكر حصيلة قتلاه.
وبحسب آلين فإنّ الإرهابيين الذين كانوا يرتدون زيّ الجيش اقتحموا غاتماروا وأطلقوا النار على سكّانها، بمن فيهم أشخاص كانوا عائدين من جنازة.

هجوم إرهابي
نيجيريا
ولاية بورنو
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