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العراق يعلن استدراج شبكات إرهابية من الخارج

أرشيفية
5 يناير 2024 01:01

هدى جاسم (بغداد) 

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أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أسفر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج. 
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي: إن «أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلاً عن ضبط الحدود»، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن «الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضاً تشكل تحدياً يواجه القوات الأمنية»، مشيراً إلى أن «التعاون مع دول الجوار في عام 2023، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، أسفر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج»، معرباً عن «استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي». 
وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، القبض على 3 إرهابيين في 3 محافظات في بغداد ونينوى والأنبار.
وذكر الجهاز في بيان أنه «استمراراً لجهود جهازِ مكافحة الإرهاب في تفكيك الشبكات الإرهابية والقضاء على فلول عصابات «داعش» الإرهابي، نفذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين في مناطق متفرقة».

العراق
خلية الإعلام الأمني
مكافحة الإرهاب
قوات الأمن العراقية
الأمن العراقي
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